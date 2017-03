Супрун уже відклала собі на пенсію 471 тис. дол.

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Супрун з чоловіком зберігають у банках понад 4 млн дол.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун задекларувала 303 тис. 898 гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зарплата Супрун становила 239 тис. 408 гривень, відсотки – 64 тис. 389 гривень, дивіденди – 101 гривню, а її чоловік за минулий рік задекларував 63 тис. 633 гривень доходів.

На банківських рахунках Супрун в Україні розміщено 168 тис. 767 гривень, у чоловіка – 44 тис. 627 гривень. Також разом із чоловіком у неї в Citibank NA розміщено 9 тис. 80 доларів, в JP Morgan Chase Bank NA USA – 43 тис. 683 доларів.

Крім того, 3 млн 817 тис. 288 доларів у них розміщено на рахунках в UBS Financial Services Inc. (США), а у Супрун на пенсійному рахунку в UBS Financial Services розміщено ще 471 тис. 332 доларів.

Супрун із чоловіком користуються квартирою в Києві загальною площею 128,7 кв. м (власність Христини Пенджола-Вітович).

В 2016 році в.о. міністра витратила 1 тис. 670 доларів на добровільне страхування за кордоном.

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.