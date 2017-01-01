У Сочі розпочалися переговори Меркель та Путіна

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Фото: EPA

Меркель і Путін мають намір обговорити боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході та реалізацію Мінських домовленостей

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін розпочали переговори, на яких планується обговорити ключові міжнародні проблеми та реалізацію Мінських домовленостей, передають російські ЗМІ.

Зазначається, що переговори відбуваються в держрезиденції російського президента.

Меркель зазначила, що розраховує обговорити з Путіним також ситуацію в Лівії і розвиток двосторонніх відносин Росії і Німеччини.

Раніше видання «КоммерсантЪ» повідомляло, що однією з головних тем, які обговорять Меркель і Путін, стане перегляд режиму санкцій щодо Росії.

Також нагадаємо, що Путін і Меркель з початку війни на Донбасі зустрічаються вже не вперше. У 2015 році канцлер ФРН приїжджала до Москви в травні. У 2015 році Путін і Меркель зустрічалися на саміті G20 у Китаї та на зустрічі Нормандської четвірки в Німеччині, в якій також брав участь президент України Петро Порошенко.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що представник уряду ФРН розповів про основні теми переговорів Меркель із Путіним.