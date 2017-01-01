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    У Берліні розповіли про основні теми переговорів Меркель з Путіним

    • Сьогодні, 13:25
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    <div class="article-head-img-info clearfix"><figcaption class="article-head-img-descr">Ангела Меркель і Володимир Путін</figcaption> <div class="article-head-img-autor">Фото euroua.com</div> </div>
    Ангела Меркель і Володимир Путін
    Фото euroua.com

    Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах 2 травня в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним планує дізнатися ставлення Москви до тих положень, які Берлін як організатор саміту G20 хотів би зафіксувати в підсумковому комюніке.

    Про це повідомляє радіостанція Deutsche Welle з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Німеччини.

    Меркель не впевнена, що на саміті G20 7-8 липня Путін підтримає деякі ініціативи Німеччини, зокрема, спрямовані на протидію відмиванню грошей, допомогу Африці і рішення міграційної кризи, пояснили джерела.

    Уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України.

    Як відомо, сьогодні Ангела Меркель відвідає Сочі для Переговорів з Путіним.

    Крім того, Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову.

    Джерело: Интерфакс

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