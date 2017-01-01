У Берліні розповіли про основні теми переговорів Меркель з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель і Володимир Путін Фото euroua.com

Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах 2 травня в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним планує дізнатися ставлення Москви до тих положень, які Берлін як організатор саміту G20 хотів би зафіксувати в підсумковому комюніке.

Про це повідомляє радіостанція Deutsche Welle з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Німеччини.

Меркель не впевнена, що на саміті G20 7-8 липня Путін підтримає деякі ініціативи Німеччини, зокрема, спрямовані на протидію відмиванню грошей, допомогу Африці і рішення міграційної кризи, пояснили джерела.

Уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України.

Як відомо, сьогодні Ангела Меркель відвідає Сочі для Переговорів з Путіним.

Крім того, Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову.

Джерело: Интерфакс