У Берліні розповіли про основні теми переговорів Меркель з Путіним
- Сьогодні, 13:25
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Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах 2 травня в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним планує дізнатися ставлення Москви до тих положень, які Берлін як організатор саміту G20 хотів би зафіксувати в підсумковому комюніке.
Про це повідомляє радіостанція Deutsche Welle з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Німеччини.
Меркель не впевнена, що на саміті G20 7-8 липня Путін підтримає деякі ініціативи Німеччини, зокрема, спрямовані на протидію відмиванню грошей, допомогу Африці і рішення міграційної кризи, пояснили джерела.
Уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер підтвердив, що поїздка канцлера в Сочі в першу чергу розглядається як підготовка до саміту G20, але зазначив, що на переговорах будуть порушені теми Сирії і України.
Як відомо, сьогодні Ангела Меркель відвідає Сочі для Переговорів з Путіним.
Крім того, Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову.
Джерело: Интерфакс