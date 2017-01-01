У США хочуть повністю заборонити провозити ноутбуки у ручній поклажі в літаках

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Додаткові заходи безпеки можуть включати більш жорсткий відбір предметів, що перевозяться

Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі заявив, що має намір «підняти планку» безпеки авіакомпаній і заборонити перевезення ноутбуків у салонах літаків на всіх польотах.

Про це передає Reuters.

Він зазначив, що додаткові заходи безпеки можуть включати більш жорсткий відбір предметів, що перевозяться, щоб інспектори служби безпеки на транспорті могли виявляти підозрілі предмети в сумках.

«Це те, чим терористи одержимі, ідеєю збити літак у польоті, особливо, якщо цей перевізник прямує в США і, особливо, якщо у ньому пасажири із США», — заявив міністр.

Келлі повідомив, що Адміністрація безпеки у транспорті вже розпочала тестування деяких нових процедур в окремих аеропортах, вимагаючи, щоб пасажири показували предмети з ручних поклаж окремо.

Коли його запитали, чи поширюватиме уряд такі заходи по всій країні, Келлі відповів: «Ми можемо і, ймовірно, будемо».