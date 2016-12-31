У США помер актор-зірка одного із найбільш рейтингових серіалів країни

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Вільям Крістофер

Актор, якому був поставлений діагноз раку 18 місяців тому, помер удома в Пасадені

Вільям Крістофер, який грав доброго священника отця Мулкахі в телесеріалі «M*A*S*H», помер в у віці 84 років. Про це повідомляє BBC.

Актор, якому був поставлений діагноз раку 18 місяців тому, помер удома в Пасадені, штат Каліфорнія, в суботу. Він грав у всіх 11 сезонах «M*A*S*H», комедії про життя санітарної частини США під час Корейської війни 1950-53 років.

Шоу тривало від 1972 до 1983 року. Фінал серіалу привернув увігу 106 мільйонів глядачів, на той час це був неабиякий рекорд.

Вільям Крістофер, народився в Чикаго, переїхав в Нью-Йорк, щоб працювати в якості театрального актора після коледжу. Пізніше він відправився до Каліфорнії, граючи одразу кілька телевізійних ролей.

Потім в 1972 році він був кинутий у «M*A*S*H», телевізійний серіал, який був фільм з такою ж назвою.

Серіал M*A*S*H» розповідає про життя військового пересувного хірургічного госпіталю № 4077 (MASH - Mobile Army Surgical Hospital), розташованого в Ийджонбу, Південна Корея під час Корейської війни. Перша серія була показана 17 вересня 1972 року, а остання, що вийшла в ефір 28 лютого 1983 года. Цей серіал досі зберігає високі рейтинги і транслюється багатьма телекомпаніями в усьому світі.

Багато сюжетів перших сезонів засновані на реальних історіях, розказаних лікарями армійських госпіталів. Як і повнометражний фільм, серіал є скоріше алегорією війни у В'єтнамі, яка ще тривала, коли серіал почав виходити в ефір. Продюсери заявляли, що шоу скоріше показує війну в цілому, ніж є розповіддю про війну в Кореї.

Крістофер був одним з чотирьох акторів, які з'явилися в кожному сезоні шоу.