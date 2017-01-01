У США розпочалися протести проти інаугурації Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Активісти руху за громадянські права починали тиждень протестів проти інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Мітинги триватимуть до його вступу на посаду 20 січня.

Як повідомляє Радіо Свобода, сьогодні кілька тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб висловити незгоду з майбутньою політикою Трампа та його висловлюваннями про жінок, соціальних меншин та іноземців.

Протестувальники на чолі з лідером руху «Національна дія» Альфредом Шарптоном пройшли маршем по Національній алеї від сходів Капітолію у бік меморіалу Мартіна Лютера Кінга. Серед вимог активістів — не допустити, щоб нова адміністрація відмовилася від реформ у галузі виборчого права, охорони здоров'я та кримінального права, а також не посилювала заходи проти іммігрантського співтовариства.

Під час передвиборної кампанії Трамп, крім іншого, пообіцяв побудувати стіну вздовж кордону з Мексикою і скасувати реформу охорони здоров'я адміністрації президента Барака Обами, що передбачає обов'язкове медичне страхування для всіх громадян США.