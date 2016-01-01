У США виявили найбільшу шахрайську операцію російських хакерів

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Російська хакерська операція здатна красти до 5 млн дол. в день

Американська компанія White Ops опублікувала доповідь, в якій стверджується, що виявлена найбільша шахрайська операція в інтернеті, нібито здійснена російськими кіберзлочинцями і дозволяє красти у ЗМІ та компаній до 5 мільйонів доларів в день, передає CNBC.

На сайті компанії говориться, що вона спеціалізується на захисті цифрової реклами, а також пропонує рішення з оптимізації та контролю в рекламній індустрії.

У звіті компанії затверджується, що вона нібито зафіксувала подібну діяльність у вересні 2015 року. Як переконується у тексті, так звана схема Methbot дозволяє красти у ЗМІ і компаній від 3 до 5 мільйонів доларів в день.

При цьому у звіті не наводиться жодних імен злочинців, а також доказів їх зв'язку з РФ.

У звіті стверджується, що в рамках даної схеми нібито було створено понад 250 тисяч підроблених сайтів, які схожі на сторінки відомих ЗМІ або компаній. Крім того, за твердженням компанії, група має більш ніж 570 тисяч підроблених IP-адрес, які створюють видимість переглядів матеріалів на підроблені сайти. Стверджується, що виділені сервери групи, яких налічується від 800 до 1200, розташовані в США і Нідерландах.