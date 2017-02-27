У столиці Чилі через проливні дощі без питної води залишились 6 мільйонів людей

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Фото: Reuters

В місті зберігається складна ситуація із забезпеченням водою 33 районів

У Чилі йдуть з суботи проливні дощі викликали розлив річки Майпо і численні зсуви. Стихія забрала життя щонайменше трьох осіб, 19 вважаються зниклими безвісти, повідомляє Euronews.

Частина населених пунктів, в яких живуть близько 3 тисяч людей опинилися повністю оточені водою.

У столичному окрузі комунальні служби були змушені відключити водопостачання, оскільки не можуть забезпечити безпечний рівень очищення річкової води.

«У нас виникла складна ситуація із забезпеченням питною водою 33 районів Сантьяго, де живуть близько 6 мільйонів чоловік», - повідомив глава МВС Чилі.

До терміново організованим пунктам видачі води шикуються довгі черги. Побоюючись поширення шлунково-кишкових інфекцій, влада розпорядилася тимчасово закрити всі кафе і ресторани в Сантьяго.

«Фахівці з надзвичайних ситуацій працюють над тим, щоб відновити зв'язок з відрізаними від зовнішнього світу людьми і відновити водопостачання, як тільки це стане можливим», - написала на своїй сторінці в Twitter президент Чилі Мішель Бачелет.