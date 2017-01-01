Через повінь в Чилі 19 людей пропали безвісти, троє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повінь

Одна із загиблих – 12-річна дівчинка

Троє людей загинули і ще 19 пропали безвісти після того, як сильні дощі вдарили в Чилі. Порушено систему подачі питної води для понад мільйона домогосподарств у столиці країни місті Сантьяго. Про це з посиланням на Reuters повідомляє РБК.

В результаті того, що річка неподалік столиці Чилі, міста Сантьяго, вийшла з берегів, ізольованими залишилися 373 людини.

Як повідомила компанія, яка займається постачанням питної води, через погодні умови ремонт ускладнюється.

«Аварійні бригади працюють, щоб з'єднатися з ізольованим людьми і відновити подачу води скрізь, де це можливо», - повідомив президент Чилі Мішель Бачелет.

Також повідомляється, що в регіоні О'Хіггінс, на південь від Сантьяго, загинула 12-річна дівчинка, коли оповзень змив машину, в якій вона перебувала. Це була друга велика повінь у центральній частині Чилі за минулий рік, зазначає агентство.

У квітні минулого року сильні дощі призвели до загибелі однієї людини, і викликали серйозні повені в центрі Сантьяго