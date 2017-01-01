У столиці Швеції закрили метро, глава уряду назвав наїзд вантажівки у натовп терактом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівка задавила кількох людей у Стокгольмі

Людей у Стокгольмі давили викраденою вантажівкою

У Стокгольмі, де вдень 7 квітня вантажівка задавила кількох людей і врізалася у будівлю магазину, зупинено рух метро.

Про це повідомляє Aftonbladet.

На вимогу поліції також було зупинено рух на залізничних гілках, пов'язаних з головним вокзалом міста.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей в Стокгольмі є терористичною атакою, інформує AP.

Також повідомляється, що вантажівка була викраденою. Про це заявили представники пивоварної компанії Spendrups, якій належить вантажівка.

За словами , вантажівка вдень 7 квітня займалася доставкою продукції. Біля ресторану Caliente, коли водій вийшов розвантажувати товар, в кабіну вантажівки проник невідомий і викрав його.

Свідки повідомили, що недалеко від місця події поліція затримала чоловіка, проте чи йде мова про підозрюваного в наїзді, поки невідомо.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.