  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У судах розглянули лише третину справ НАБУ і САП

    • Сьогодні, 15:18
    • Розсилка
    <span>Глава НАБУ Артем Ситник</span><br /><br />
    Глава НАБУ Артем Ситник

    Серед причин затримки – нестача суддів

    Близько третини направлених до суду Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справ не було розглянуто. Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

    Відомства торік направили на розгляд суду 57 справ, з яких рішення були винесені тільки з 17. Ще по 18, судді навіть не розпочали розгляд. Також 22 справи знаходяться на стадії розгляду судом.

    «Причини затримки з розглядом різні: об'єктивний недолік суддів, їх лікарняні та відпустки, періодичний перенесення засідань через неявку учасників процесу», - йдеться у повідомленні. 

    17883614_1910592435853100_6939590508542876913_n

    Як повідомляв «Главком»,  ГПУ та НАБУ на сьогоднішній день на розгляді мають 1,2 млн справ. Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    суд НАБУ САП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ