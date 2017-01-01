У судах розглянули лише третину справ НАБУ і САП

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Глава НАБУ Артем Ситник





Серед причин затримки – нестача суддів

Близько третини направлених до суду Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справ не було розглянуто. Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Відомства торік направили на розгляд суду 57 справ, з яких рішення були винесені тільки з 17. Ще по 18, судді навіть не розпочали розгляд. Також 22 справи знаходяться на стадії розгляду судом.

«Причини затримки з розглядом різні: об'єктивний недолік суддів, їх лікарняні та відпустки, періодичний перенесення засідань через неявку учасників процесу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», ГПУ та НАБУ на сьогоднішній день на розгляді мають 1,2 млн справ. Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.