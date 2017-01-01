У Тегерані обвалився хмарочос: загинуло 30 пожежників

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Близько сотні людей опинилося під завалами

У Тегерані щонайменше 30 пожежників загинули після того, як висотна комерційна будівля обрушилася внаслідок сильної пожежі. Про це повідомляє іранський телеканал Press TV.

Зазначається, що 17-поверхова будівля обрушилася після того, як вогонь охопив верхні поверхи.

Будівлю було зведено в 60-х роках, на той момент вона була найвищою у місті.

Довколишні будівлі, в тому числі посольство Туреччини і Великобританії, було евакуйовано.

Як повідомлялось, в італійській області Абруцціо лавина зійшла на готель Hotel Rigopiano. На той час у готелі перебувало щонайменше 22 постояльці й персонал. Рятувальники вже витягли першу жертву.