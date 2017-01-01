У Тегерані обвалився хмарочос: загинуло 30 пожежників
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Близько сотні людей опинилося під завалами
У Тегерані щонайменше 30 пожежників загинули після того, як висотна комерційна будівля обрушилася внаслідок сильної пожежі. Про це повідомляє іранський телеканал Press TV.
Зазначається, що 17-поверхова будівля обрушилася після того, як вогонь охопив верхні поверхи.
Будівлю було зведено в 60-х роках, на той момент вона була найвищою у місті.
Довколишні будівлі, в тому числі посольство Туреччини і Великобританії, було евакуйовано.
لحظه فروریختن ساختمان #پلاسکو در #تهران pic.twitter.com/MfhuYtxMLb— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 19 января 2017 г.
Як повідомлялось, в італійській області Абруцціо лавина зійшла на готель Hotel Rigopiano. На той час у готелі перебувало щонайменше 22 постояльці й персонал. Рятувальники вже витягли першу жертву.