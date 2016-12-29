  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Трампа підтвердили збереження санкцій проти Росії

    • Сьогодні, 00:02
    • Розсилка

    У Трампа підтвердили слова постпреда США на засіданні Радбезу ООН про збереження санкцій проти РФ

    Представник Білого дому Шон Спайсер підтвердив позицію адміністрації президента Трампа щодо збереження санкцій проти Росії, пов'язаних з окупацією Криму, про це заявила напередодні новий постпред США при ООН Ніккі Хейлі. З відповідною заявою Спайсер выступилво час брифінгу в Білому домі.

    «Що стосується санкцій, я думаю, посол Хейлі дуже чітко заявила про наше занепокоєння щодо російської окупації Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це», - заявив Спайсер.

    Таким чином, він відповів на питання журналістів про те, чи збирається адміністрація США зберегти санкції проти Росії або навіть розширити їх.

    Як повідомляв «Главком», у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розглянули ситуацію в Україні, зокрема в Авдіївці. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи на Донбасі – це терористична практика РФ, спрямована, головним чином, на цивільне населення. Водночас Єльченко повідомив, що Україна має намір подати позов проти РФ до Міжнародного суду.

    Читайте також
    Крим США санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ