У Трампа підтвердили збереження санкцій проти Росії

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У Трампа підтвердили слова постпреда США на засіданні Радбезу ООН про збереження санкцій проти РФ

Представник Білого дому Шон Спайсер підтвердив позицію адміністрації президента Трампа щодо збереження санкцій проти Росії, пов'язаних з окупацією Криму, про це заявила напередодні новий постпред США при ООН Ніккі Хейлі. З відповідною заявою Спайсер выступилво час брифінгу в Білому домі.

«Що стосується санкцій, я думаю, посол Хейлі дуже чітко заявила про наше занепокоєння щодо російської окупації Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це», - заявив Спайсер.

Таким чином, він відповів на питання журналістів про те, чи збирається адміністрація США зберегти санкції проти Росії або навіть розширити їх.

Як повідомляв «Главком», у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розглянули ситуацію в Україні, зокрема в Авдіївці. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи на Донбасі – це терористична практика РФ, спрямована, головним чином, на цивільне населення. Водночас Єльченко повідомив, що Україна має намір подати позов проти РФ до Міжнародного суду.