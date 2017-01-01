  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Підсумки Радбезу ООН: Україна подасть позов проти Росії в Міжнародний суд

    • Сьогодні, 00:12
    • Розсилка
    Володимир Єльченко
    Володимир Єльченко

    На думку представника України в ООН, дії російських сил можна кваліфікувати як військовий злочин

    Ескалація конфлікту на сході України та штучне створення гуманітарної катастрофи є військовим злочином, докази по якому Україна має намір подати до Міжнародного суду. Про це заявив під час засідання РБ ООН у четвер постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

    «Руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи – це терористична практика, спрямована, головним чином, на цивільне населення», - заявив представник України.

    Читайте також

    Він підкреслив, що ця тактика розвіює міф російської пропаганди про так званих «мирних шахтарів», які борються з владою за допомогою своїх кулеметів.

    «Місцеві жителі ніколи не зробили б цього зі своїми сусідами, але ті, хто прийшов на українську землю в якості агресорів, та руйнують українську державність, без роздумів руйнують заводи, будинки та лінії електропостачання», - наголосив він .

    Ця тактика не є новою для російських сил. Описані дії «можна кваліфікувати як військовий злочин», підкреслив Єльченко.

    Україна надасть докази про недавню ескалацію, невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру та спрямує звинувачення в тероризмі до Міжнародного суду. Це перший, але важливий крок притягнути Росію до відповідальності за порушення Статуту ООН і Міжнародного права», - заявив представник України.

    Як повідомляв «Главком»,в Нью-Йорку проходить засідання Ради безпеки ООН, де обговорюється загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.

    Джерело: Укрінформ
    Читайте також
    Єльченко Володимир Авдіївка Радбез ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ