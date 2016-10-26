У Трампа заявили, що бажають співпрацювати із Києвом щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

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фото: ВВС Президент США Дональд Трамп

Віце-президент Майк Пенс наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бажає співпрацювати з українською владою в питанні урегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом. Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому за підсумками зустрічі віце-президента США Майка Пенса та президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Віце-президент наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Мінські угоди залишаються найреальнішим шляхом до миру. Після цієї зустрічі президент розмовляв з міністром закордонних справ та знову підтвердив підтримку Сполученими Штатами України та своє бажання співпрацювати з нашими українськими партнерами щодо мирного урегулювання конфлікту», - заявили у Білому домі.



Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.