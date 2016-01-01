У Туреччині заарештували майже 1,7 тис. осіб, яких підозрюють у зв'язках з опозиціонером Ґюленом
- 26 Грудня, 22:35
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Розсилка
За тиждень у Туреччині арештували не менше 1,7 громадян за підозрою у зв'язках із опозицією
Арешти людей почалися минулого тижня після вбивства російського посла Андрія Карлова
У Туреччині за останній тиждень заарештовані майже 1,7 тис. осіб за звинуваченням у зв'язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Ґюлена, якого влада країни звинувачує в підготовці державного перевороту. Серед них – близько 1,1 тис. осіб очікують слідства, інші поки тимчасово затримані, повідомляє «Эхо Кавказа» із посиланням на МВС Туреччини.
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Минулого тижня на відкритті фотовиставки в Анкарі був убитий посол Росії в Туреччині Андрій Карлов. Напад здійснив колишній поліцейський Мевлют Алтинташ, звільнений влітку цього року в рамках розслідування спроби збройного перевороту в Туреччині. Президент Реджеп Ердоган заявив, що за вбивством стоїть організація Feto, очолювана Ґюленом. Сам опозиціонер це спростовує.
Туреччина вже майже півроку в зв’язку з невдалою липневою спробою державного перевороту вимагає екстрадиції Ґюлена, який живе у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Міністерство юстиції США наполягає на наданні переконливих доказів вини Ґюлена, перш ніж виконати прохання Анкари.