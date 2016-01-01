Туреччина звинувачує послідовників Гюлена у вбивстві посла РФ

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Фетхуллах Гюлен

Туреччина і Росія знають, що організація Ґюлена стоїть за атакою, заявив міністр закордонних справ Туречччини

Туреччина вважає послідовників клірика-втікача Фетхуллаха Ґюлена відповідальними за вбивство посла Росії в Анкарі. Про це Туреччина проінформувала США, повідомляє державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu.

За цими даними, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав держсекретареві США Джону Керрі в телефонній розмові, що «Туреччина і Росія знають, що організація Ґюлена стоїть за атакою», жертвою якої став посол Андрій Карлов.

Туреччина вже майже півроку в зв’язку з невдалою липневою спробою державного перевороту вимагає екстрадиції Ґюлена, який живе у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Міністерство юстиції США наполягає на наданні переконливих доказів вини Ґюлена, перш ніж виконати прохання Анкари.

19 грудня 22-річний поліцейський (за деякими повідомленнями – колишній – ред.) із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці «Росія очима турків» у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

Нападника було вбито під час операції поліції. Слідчий комітет РФ кваліфікував убивство посла як «акт міжнародного тероризму».

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі 19 грудня.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Джерело: Радіо Свобода