У Вашингтоні заарештували жінку за спробу вторгнення у Білий дім

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Білий дім

Частину території біля Білого дому оточила служба безпеки

У Вашингтоні заарештували жінку, яка намагалася проникнути за огорожу Білого дому, повідомляє AP з посиланням на представника секретної служби США.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора вдень на північній стороні Білого дому. Жінка перелізла через тимчасове загородження перед огорожею резиденції президента США.

Правопорушниця була затримана, їй пред'явлено звинувачення в незаконному проникненні на територію Білого дому.

Після інциденту служби безпеки на 45 хвилин оточили частину території біля резиденції Дональда Трампа.

Зазначимо, що в понеділок Китай і Росія відрядили розвідувальні кораблі для спостереження за американським атомним авіаносцем «Карл Вінсон», який рухається в напрямку Корейського півострова.