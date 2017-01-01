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    У Вашингтоні заарештували жінку за спробу вторгнення у Білий дім

    • Сьогодні, 22:41
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    Білий дім
    Білий дім

    Частину території біля Білого дому оточила служба безпеки

    У Вашингтоні заарештували жінку, яка намагалася проникнути за огорожу Білого дому, повідомляє AP з посиланням на представника секретної служби США.

    Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора вдень на північній стороні Білого дому. Жінка перелізла через тимчасове загородження перед огорожею резиденції президента США.

    Правопорушниця була затримана, їй пред'явлено звинувачення в незаконному проникненні на територію Білого дому.

    Після інциденту служби безпеки на 45 хвилин оточили частину території біля резиденції Дональда Трампа.

    Зазначимо, що в понеділок Китай і Росія відрядили розвідувальні кораблі для спостереження за американським атомним авіаносцем «Карл Вінсон», який рухається в напрямку Корейського півострова.

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