Росія і Китай відправили свої кораблі шпигувати за американським авіаносцем

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Китай і РФ прагнуть відстежити маневри США, які не виключають воєнних дій проти КНДР

Китай і Росія відрядили розвідувальні кораблі для спостереження за американським атомним авіаносцем «Карл Вінсон», який рухається в напрямку Корейського півострова. Про це повідомило агентство DW із посиланням на «численні джерела в японському уряді».

Передбачається, що Китай і РФ прагнуть відстежити маневри США, які не виключають воєнних дій проти КНДР. Однією з цілей відправлення розвідувальних кораблів може бути попереджувальний сигнал на адресу Вашингтона, пише далі агентство. Раніше в Пекіні та Москві висловили стурбованість жорсткою позицією американської влади із північнокорейського питання.

17 квітня віце-президент США Майк Пенс відвідав військову базу «Кемп Боніфас» поблизу демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Корею. Пенс перебуває у Південній Кореї в рамках десятиденної поїздки Азією. У «Кемп Боніфас» віце-президент США провів брифінг з американськими військовослужбовцями. Черговий ракетний запуск, проведений напередодні Пхеньяном, Пенс назвав «провокацією».

Раніше, 16 квітня, президент США Дональд Трамп у своєму профілі в соцмережі Twitter повідомив, що США і Китай співпрацюють з північнокорейського питання. «Навіщо мені називати Китай валютним маніпулятором, якщо вони працюють із нами над проблемою Північної Кореї? Подивимося, що буде!» – написав Трамп.