  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія і Китай відправили свої кораблі шпигувати за американським авіаносцем

    • Сьогодні, 14:20
    • Розсилка

    Китай і РФ прагнуть відстежити маневри США, які не виключають воєнних дій проти КНДР

    Китай і Росія відрядили розвідувальні кораблі для спостереження за американським атомним авіаносцем «Карл Вінсон», який рухається в напрямку Корейського півострова. Про це повідомило агентство DW із посиланням на «численні джерела в японському уряді».

    Передбачається, що Китай і РФ прагнуть відстежити маневри США, які не виключають воєнних дій проти КНДР. Однією з цілей відправлення розвідувальних кораблів може бути попереджувальний сигнал на адресу Вашингтона, пише далі агентство. Раніше в Пекіні та Москві висловили стурбованість жорсткою позицією американської влади із північнокорейського питання.

    17 квітня віце-президент США Майк Пенс відвідав військову базу «Кемп Боніфас» поблизу демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Корею. Пенс перебуває у Південній Кореї в рамках десятиденної поїздки Азією. У «Кемп Боніфас» віце-президент США провів брифінг з американськими військовослужбовцями. Черговий ракетний запуск, проведений напередодні Пхеньяном, Пенс назвав «провокацією».

    Раніше, 16 квітня, президент США Дональд Трамп у своєму профілі в соцмережі Twitter повідомив, що США і Китай співпрацюють з північнокорейського питання. «Навіщо мені називати Китай валютним маніпулятором, якщо вони працюють із нами над проблемою Північної Кореї? Подивимося, що буде!» – написав Трамп.

    Читайте також
    Росія США Південна Корея Китай Північна Корея авіаносець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ