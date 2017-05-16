У вбивстві журналіста Шеремета є російський слід – Троян

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Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян

Заступник Авакова також заявив, що Служба безпеки України не захотіла очолити розслідування справи про вбивство журналіста

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян підтвердив озвучену раніше главою МВС Арсеном Аваковим версію щодо російського сліду у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив у програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною».

«Так і є. Міністр має рацію в тому, що у нас одна з ключових версій і більшість доказів вказують на те, що є російський слід», - сказав Троян.

Також він зазначив, що в разі, якщо підтвердиться версія про причетність Росії до вбивства Шеремета, слідство буде розглядати в якості мотиву злочину професійну діяльність журналіста.

«Оскільки він був в опозиції до російського президента і навіть білоруського. Тобто такі речі вже не будуть виключені», - додав заступник міністра.

Троян також заявив, що Служба безпеки України не захотіла очолити розслідування справи про вбивство Шеремета. При цьому він зазначив, що СБУ повинна була очолити це розслідування з самого початку.

«Те, що з початку розслідування справи поліція і СБУ не синхронізували свої дії, значно ускладнювало хід справи», - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху машини, що належала співзасновниці «Української правди» і його цивільній дружині Олені Притулі. Слідство розглядає п'ять версій мотивів убивства.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.