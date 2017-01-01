У Вінниці через суд хочуть заборонити російську пропагандистську акцію

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Російська пропагандистська акція «Бессмертный полк»

Акція під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» по-суті є калькою на російську пропагандистську акцію «Бессмертный полк»

Вінницька міська рада звернулася до Вінницького окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої ходи в рамках акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Про це йдеться у позовній заяві виконкому Вінницької міськради, копію якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«З огляду на соціальне напруження, що на сьогоднішній день панує в суспільстві, та негативні обставини, що виникли внаслідок російської агресії по відношенню до України, а також проведення антитерористичної операції на сході України, під час проведення даної акції передбачаються провокації з боку радикально налаштованих груп населення, що призведе до порушень публічного порядку та з великою вірогідністю до масових заворушень. Виконавчий комітет Вінницької міської ради вважає, що право на проведення такого заходу підлягає обмеженню», - йдеться у позовній заяві.

У документі йдеться, що відповідачі – обласний осередок «Союзу лівих сил» повідомили міськраду про проведення акції з порушенням строків, а співорганізатор ходи - ГО «Вінницьке обласне товариство сприяння розвитку українсько-російських економічних, науково-технічних та культурних зв’язків «Україна-Росія» - про намір провести акцію не повідомили владу узагалі.

Вінницький окружний адміністративний суд у п’ятницю ввечері узяв позовну заяву до розгляду.

Як повідомила заступник вінницького міського голови Галина Якубович, міськрада вважає недоцільним проводити у День перемоги над нацизмом будь-які заходи, крім офіційних, які організовуються Вінницькою міською радою та Вінницькою облдержадміністрацією для вшанування ветеранів та жертв Другої світової війни. Тому виконком міської ради й звернувся з позовом до суду щодо заборони проведення даного заходу.

«Акція під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» по-суті є калькою на російську пропагандистську акцію «Бессмертный полк». Ми, як органи місцевого самоврядування, в законний спосіб маємо зробити усе від нас залежне, щоб не допустити подальшого збурення суспільства через акції, які, на нашу думку, можуть призвести до ще більш негативних наслідків, ніж це було 1 травня», - зазначила Якубович.