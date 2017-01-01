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    У Вінниці стався вибух: є загиблі

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    Вибух пролунав поблизу будинку культури.
    ГУ НП у Вінницькій області
    Вибух пролунав поблизу будинку культури.

    Загинув військовослужбовець, ще три особи поранено

    У Вінниці вночі, 13 квітня, стався вибух поблизу будинку культури. Одна людина загинула, три  - отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

    «Близько 2:25 у поліцію надійшло повідомлення від вінничанина про те, що на вул. Замостянській у будинку культури стався вибух, у результаті якого постраждали люди», - йдеться у повідомленні.

    Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки.

    Разом із загиблим перебував 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина і 20-річний вінничанин. Всі вони дістали осколкові поранення і госпіталізовані.

    Як повідомляв «Главком», вчора у центрі Вінниці знайшли гранату.

    вибух
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