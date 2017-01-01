У Вінниці стався вибух: є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГУ НП у Вінницькій області Вибух пролунав поблизу будинку культури.

Загинув військовослужбовець, ще три особи поранено

У Вінниці вночі, 13 квітня, стався вибух поблизу будинку культури. Одна людина загинула, три - отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

«Близько 2:25 у поліцію надійшло повідомлення від вінничанина про те, що на вул. Замостянській у будинку культури стався вибух, у результаті якого постраждали люди», - йдеться у повідомленні.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки.

Разом із загиблим перебував 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина і 20-річний вінничанин. Всі вони дістали осколкові поранення і госпіталізовані.

Як повідомляв «Главком», вчора у центрі Вінниці знайшли гранату.