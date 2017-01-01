У випадку з Шулявським мостом європейські чиновники самі подали б у відставку, - експерт

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Експерт припустив, що різке звільнення Віталієм Кличком чиновників з верхівки київської влади стане профілактичним заходом

Після обвалення частини пішохідної консолі Шулявського мосту мер Києва Віталій Кличко звільнив кількох чиновників. Зі своїми посадами розлучилися заступник голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак і глава Солом'янського району Максим Шкуро, хоча відставку останнього ще повинен підписати президент.

Ці звільнення викликали ряд дискусій щодо виправданості дій мера. Проте політологи переконані, що саме така реакція глави Києва допоможе запобігти подібним випадкам надалі.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що, на його думку, Віталій Кличко в цій ситуації прийняв єдино правильне рішення. «Коли в 21 столітті падає частина мосту, то це б'є по репутації міської влади. Що робити? Звільнити. Як на мене, це вірне рішення. Я не вважаю, що правильно звільнити, але я розумію логіку. Як фахівець я б, напевно, так і сам би порадив зробити», - заявив експерт.

Олексій Голобуцький також вважає, що несподіване для багатьох різке звільнення чиновників КМДА є чимось цілком звичним для Західної Європи. «З точки зору формальностей це, звичайно, відповідає європейській практиці. Якщо є невирішена проблема, щось сталося, то це проблема, якої треба було займатися. У нас таких проблем мільйон, які накопичуються одна на іншу, а потім щось розвалюється. І, природно, це логічно, що є людина, яка за них відповідає. Якщо у неї не виходить, значить, повинен хтось інший займатися. У іншого не виходить - значить, третій, четвертий, десятий. Ну і зрозуміло, що треба міняти принцип ставлення до справи», - зазначив політолог.

Ще один політичний експерт Олександр Палій також переконаний, що звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури і глави Солом'янського району були цілком заслуженими.

«Я думаю, що звільнення Сагайдака і Шкуро були виправданими, тому що ці люди за своєю посадою повинні відповідати за ці питання. Довго можна розбиратися, хто там винен конкретно, хто будував цей міст 50 років тому, хто його ремонтував, хто за ним стежив. Але за своєю посадою саме ось ці люди, заступник і голова відповідного району, відповідають за такі питання. Не одні вони, але вони», - заявив експерт.

Крім того, Олександр Палій припустив, що різке звільнення Віталієм Кличком чиновників з верхівки київської влади стане профілактичним заходом, адже вищим чиновникам Києва фактично показали, що ні у кого немає негласної недоторканності.

«Це дуже добре, що звільняють великих чиновників. Це означає, що дисципліна буде підвищуватися. Не просто дрібних стрілочників звільняють, а конкретно людей на хороших посадах. Це буде стимулювати інших чиновників, які теж перебувають на хороших посадах, щоб вони більш уважно ставилися до своєї роботи. Більш того, в європейській практиці прийнято в таких ситуаціях самим подавати у відставку. Не чекати, поки звільнять, а самим йти. Ну а тут Кличко допоміг піти у відставку тим, хто не здатний приймати подібні рішення», - додав Олександр Палій.

Експерт також припустив, що звільнення Іллі Сагайдака і Максима Шкуро не були фінальними, а скоріше просто найбільш показовими. Тому після того як мер звільнив з посад заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури і главу Солом'янського району, буде проведено докладний розгляд на всіх рівнях місцевої влади.

«Я думаю, треба знайти конкретних відповідальних за те, що не встежили. Це може бути і невелика посада, але це той, хто сказав, що все нормально. Того, хто останнім інспектував і зробив висновок, що міст придатний. Таких людей теж необхідно притягнути до відповідальності, можливо, і серйозної, тому що там могли бути і потерпілі. Тільки це необхідно робити швидко, не затягуючи, і щоб це було пошуком не кого-небудь, а саме відповідального за те, що трапилося людини», - підсумував Олександр Палій.

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