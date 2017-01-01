У вишиванці і на роликах: юна кримчанка вразила мережу патріотичним вчинком

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В окупованому Криму на роло-фестивалі дівчинка виступала у вишиванці

В окупованому Криму на роло-фестивалі дівчинка виступала у вишиванці

На дитячому роло-фестивалі в окупованому Севастополі виступала дівчинка в українському національному костюмі.

У коментарях до відео, яке виклали «Крим.Реалії», користувачі називають дівчинку хороброю та бойовою.

Також вони висловлюють своє захоплення вчинком малечі.

Видання зазначає, що у змаганнях брали участь діти від 5 до 13 років.

Нагадаємо, за роки, що минули після анексії Кримського півострова Росією, кількість класів з українською мовою навчання в кримських школах скоротилася в 31 раз, а кількість їхніх учнів – у 36.

На сьогодні в Сімферополі в таких класах навчається лише 174 дитини.