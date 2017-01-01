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    У вишиванці і на роликах: юна кримчанка вразила мережу патріотичним вчинком

    • Сьогодні, 07:09
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    В окупованому Криму на роло-фестивалі дівчинка виступала у вишиванці
    В окупованому Криму на роло-фестивалі дівчинка виступала у вишиванці

    В окупованому Криму на роло-фестивалі дівчинка виступала у вишиванці

    На дитячому роло-фестивалі в окупованому Севастополі виступала дівчинка в українському національному костюмі.

    У коментарях до відео, яке виклали «Крим.Реалії», користувачі називають дівчинку хороброю та бойовою.

    Також вони висловлюють своє захоплення вчинком малечі.

    Видання зазначає, що у змаганнях брали участь діти від 5 до 13 років. 

    Нагадаємо, за роки, що минули після анексії Кримського півострова Росією, кількість класів з українською мовою навчання в кримських школах скоротилася в 31 раз, а кількість їхніх учнів – у 36. 

    На сьогодні в Сімферополі в таких класах навчається лише 174 дитини.

    Крим діти навчання
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