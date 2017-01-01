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    У вівторок в Україну повернеться тепло

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    Вночі на поверхні ґрунту подекуди заморозки

    У вівторок, 11 квітня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +16...+18 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів, на Прикарпатті +15...+17 градусів. У Карпатах уночі без опадів, вдень дощ, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +12...+19 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері на Поділлі дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +13...+19 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +11...+18 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +12...+19 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +16...+18 градусів.

    Як повідомлялося, на цьому тижні в Україні йтимуть дощі, можливі грози.  Крім того, вночі в східних та центральних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки. 

    Джерело: Українські новини

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