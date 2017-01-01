У владі захопленого Сімферополя визнають: грошей на ремонт доріг немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ikrim.net

Третина усіх доріг у столиці Криму взагалі не має жодного покриття

У Сімферополі в поточному році не проводитиметься капітальний ремонт доріг. Про це в ефірі одного з кримських телеканалів заявив так званий глава адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв, передають Новости Крыма.



«Капітальний ремонт в цьому році проводитися не буде. Ми маємо тільки ресурс для проведення аварійного «ямкового» ремонту. Всього в цьому році місто виділяє на ремонт полотна 114 млн рублів», - сказав Бахарєв.



«Якщо нам дадуть гроші в липні або в серпні, ми їх не будемо мати тому, що ми не встигнемо їх освоїти», - додав він.



Всього, за словами Бахарєва, в місті 1096 доріг, з яких 300 не мають взагалі ніякого покриття. На приведення всіх доріг в відповідний вид необхідно, за його словами, 15 млрд рублів.



«У минулі роки ми освоювали трохи більше мільярда рублів в рік. Можете уявити скільки знадобитися часу, щоб відремонтувати всі дороги. Доріг в місті хороших практично немає, їх дуже мало. В цьому році ми не отримали фінансування поки взагалі. Все, що робиться по дорогах в місті, все робиться за рахунок бюджету міста», - додав Бахарєв.

Як повідомляв «Главком», в окупованому Севастополі хочуть карати за порушення чистоти російської мови.