У воді біля Мексики виловили 1,2 тонни кокаїну

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Кокаїн

Наркотики знаходились у водонепроникних тюках

Водонепроникні тюки з кокаїном загальною вагою понад 1,2 тонни були виловлені в Тихому океані біля узбережжя Мексики, повідомило міністерство військово-морського флоту латиноамериканської країни.

За даними військових моряків, всього в океані поблизу порту Акапулько були виявлені 32 тюки. Всередині знаходився кокаїн. Яким чином наркоторговці планували подальшу відправку вантажу, а також хто його повинен був приймати, не повідомляється.

Територія Мексики і країн Центральної Америки, де сама кока майже не зростає, використовується мексиканськими наркокартелями для перекидання кокаїну з Південної Америки в США як наземним, так повітряним і водним шляхом.

Нагадаємо, на початку року в аеропорту Бангкока була заарештована росіянка, яка намагалася провести 600 г кокаїну з Бразилії в шлунку.

Джерело: ТСН