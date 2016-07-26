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    У воді біля Мексики виловили 1,2 тонни кокаїну

    • Сьогодні, 09:50
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    Кокаїн
    Кокаїн

    Наркотики знаходились у водонепроникних тюках

    Водонепроникні тюки з кокаїном загальною вагою понад 1,2 тонни були виловлені в Тихому океані біля узбережжя Мексики, повідомило міністерство військово-морського флоту латиноамериканської країни.

    За даними військових моряків, всього в океані поблизу порту Акапулько були виявлені 32 тюки. Всередині знаходився кокаїн. Яким чином наркоторговці планували подальшу відправку вантажу, а також хто його повинен був приймати, не повідомляється.

    Територія Мексики і країн Центральної Америки, де сама кока майже не зростає, використовується мексиканськими наркокартелями для перекидання кокаїну з Південної Америки в США як наземним, так повітряним і водним шляхом.

    Нагадаємо, на початку року в аеропорту Бангкока була заарештована росіянка, яка намагалася провести 600 г кокаїну з Бразилії в шлунку.

    Джерело: ТСН

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