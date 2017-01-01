У Яценюка вимагають від СБУ негайно розслідувати напади на Інститут національної пам'яті

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«Насильство проти Інституту національної пам’яті є елементом російської гібридної агресії», - заявили у політсилі

В партії «Народний фронт» висловили обурення через провокації проти Українського Інституту національної пам’яті. Відповідну заяву зробили в організації та обнародували у себе на сайті.

«Вимагаємо від Служби Безпеки України негайного та ефективного розслідування серії таких інцидентів.

У ніч на 1 березня невідомі підпалили двері до приміщення Українського Інституту національної пам’яті в Києві. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це не перший випадок провокацій проти Інституту та його керівника - відомого історика й громадського діяча Володимира В’ятровича», - йдеться у повідомленні.

В політсилі заявили, що ці дії є також «частиною ширшого плану збурення ситуації в нашій державі і зухвалих дій проти українських національних святинь, а також символів національних громад в нашій державі».

«Паралельно, триває кампанія провокацій і саботажу проти державної програми демосковизації та декомунізації, в якій бере участь Інститут.

«Народний фронт» вважає всі ці підривні акції елементом гібридної агресії Російської Федерації проти України. Радянсько-комуністична ідеологія та символіка є політичною основою путінського режиму. Саме ці ідеологія і символіка були конструюванням фейкового «сепаратизму південно-східних регіонів України» в 2013-2014 роках», - повідомляють у Яценюка.

«Український Інститут національної пам’яті як деконструктор і викривач ворожої пропаганди є однією з головних мішеней московського державного тероризму.

Вимагаємо від СБУ і ГПУ забезпечити належну реакцію на таку загрозу і забезпечити захист для діяльності Українського Інституту національної пам’яті», - заявили в партії.

Як відомо, в ніч на 1 березня невідомі підпалили двері Інституту національної пам'яті.

Про це повідомив директор організації Володимир В'ятрович.