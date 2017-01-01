У Яроша прокоментували збройний напад на таксиста

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Дмитро Ярош

У нардепа розповіли власну версію інциденту

Стали відомі подробиці інциденту в Кам'янському, де член партії Дмитра Яроша прострілив ногу таксисту. Деталі розкрив помічник Яроша – лікар-хірург швидкої допомоги Кам'янського Ростислав Винар, повідомляє «Обозреватель».

За словами Винаря, інформація про те, що член партії «Державна ініціатива Яроша» Роман Малісевич прострілив ногу таксисту в Кам'янському за відмову відповісти на привітання «Слава Україні!», не є правдивою.

«Роман Малісевич тут узагалі ні до чого. Наскільки я знаю, його в тій машині не було. Основним фігурантом усього цього діла є Михайло Навроцький. Малісевич вийшов з квартири і просто потрапив під роздачу розлюченого натовпу. Можливо, ми навіть будемо подавати зустрічний позов, тому що його в машині не було», – розповіли у Яроша.

За словами Винаря, Навроцький дійсно є охоронцем Яроша, а потерпілому таксисту надають максимальну допомогу.

Винар також розповів, що Навроцький – боєць «Української добровольчої армії» і належить до охорони Дмитра Яроша. Перед інцидентом він разом з Ярошем був на дні народження.