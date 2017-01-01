Охоронець Яроша прострілив ноги таксисту в Кам'янському, - ЗМІ

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Конфлікт нібито виник через небажання водія відповісти на «Слава Україні»

У неділю, 14 травня, в Кам'янському сталася стрілянина, в результаті якого були поранені кілька людей.

Місцеве видання «Подія» пише, що конфлікт виник через небажання водія таксі відповісти пасажирам на вітання «Слава Україні!».

За словами очевидців, двоє пасажирів завдали удару водієві ззаду, коли той відвернувся за грошима, щоб відрахувати здачу. Їм на підмогу прийшов ще один учасник конфлікту. У розпалі сварки розсерджені пасажири почали бити машину.

В хід пішла вогнепальна зброя: один з них прострілив водієві таксі обидві ноги. На місце події оперативно приїхали інші таксисти, один з них також отримав вогнепальне поранення.

Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти.

Один з лідерів місцевого «Правого сектора» Аскольд Можейко повідомив, що той, хто стріляв - Роман Малісевіч, член партії «Дія» Дмитра Яроша і його охоронець.

Інцидент з таксистом прокоментувала Олена Тимченко, старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції. За її словами, потерпілий таксист підтвердив, що до нього в автомобіль сіли троє пасажирів. Але бив і стріляв у нього тільки один з них. Він був затриманий, порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 КК України - хуліганство.

На даний момент участь в інциденті двох інших пасажирів встановлюється слідчими органами. Причиною конфлікту, за словами Олени Тимченко, стала словесна перепалка, яка саме - встановлюється. На даний момент затримані двоє з пасажирів, третій втік.

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Джерело: Лівий берег