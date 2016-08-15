У Запоріжжі чоловік через зраду вбив жінку, а потім намагався застрелитися

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Під час затримання правоохоронцями, зловмисник чинив озброєний опір, після чого спробував покінчити життя самогубством

У Запоріжжі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох осіб. Зловмисник намагався чинити збройний опір, після чого спробував накласти на себе руки.Як повідомили в прес-службі ГУ НПУ в Запорізькій області, 13 лютого до чергової частини Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка виявлені тіла 40-річної жінки та 44-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями в області голови.

На місці події поліцейські вилучили гільзи калібру 9 мм. Правоохоронці ввели в дію оперативний план «Сирена».

«Було встановлено, що до вбивства причетний громадянин 1966 року народження, раніше судимий за незаконний обіг зброї і розбійний напад., зробивши постріл у голову», - повідомили в поліції.

Підозрюваному надали невідкладну медичну допомогу, доставили в лікарню і госпіталізували. За попередньою інформацією причиною скоєння злочину стали ревнощі. Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.