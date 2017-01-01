У Запоріжжі жінка зарізала свого чоловіка
- Вчора, 14:06
-
Розсилка
Дружина нанесла ножове поранення чоловіку
Цієї ночі у Запоріжжі дружина насмерть зарізала чоловіка. Про це повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Інцидент стався близько 1:30 8 січня. Дружина нанесла ножове поранення чоловіку. Лікарі швидкої констатували смерть 51-річного чоловіка.
Жінку забрали в райвідділок поліції. А неповнолітню доньку сімейної пари забрала до себе сестра затриманної матері, уточнила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.
Як повідомлялось, в Одеській області в новорічну ніч сталося подвійне вбивство.
Джерело: УНН