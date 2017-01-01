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    У Запоріжжі жінка зарізала свого чоловіка

    • Вчора, 14:06
    • Розсилка

    Дружина нанесла ножове поранення чоловіку

    Цієї ночі у Запоріжжі дружина насмерть зарізала чоловіка. Про це повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.

    Інцидент стався близько 1:30 8 січня. Дружина нанесла ножове поранення чоловіку. Лікарі швидкої констатували смерть 51-річного чоловіка.

    Жінку забрали в райвідділок поліції. А неповнолітню доньку сімейної пари забрала до себе сестра затриманної матері, уточнила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

    Як повідомлялось, в Одеській області в новорічну ніч сталося подвійне вбивство.

    Джерело: УНН

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