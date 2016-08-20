У Запоріжжі на хабарі затримано чиновника Держпродспоживслужби
- Сьогодні, 17:20
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Співробітники відомства були призначені на посади у січні поточного року
Правоохоронці Запоріжжя затримали головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії Управління Держпродспоживслужби в м. Запоріжжі, який отримав від комерційного директора одного з приватних підприємств неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за оформлення та видачу документа дозвільного характеру.
Необхідно зауважити, що вказана служба новоутворена, співробітники були призначені на посади у січні поточного року.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.