У Запоріжжі на хабарі затримано чиновника Держпродспоживслужби

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Співробітники відомства були призначені на посади у січні поточного року

Правоохоронці Запоріжжя затримали головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії Управління Держпродспоживслужби в м. Запоріжжі, який отримав від комерційного директора одного з приватних підприємств неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за оформлення та видачу документа дозвільного характеру.

Необхідно зауважити, що вказана служба новоутворена, співробітники були призначені на посади у січні поточного року.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.