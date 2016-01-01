У Запоріжжі поновили кримінальне провадження проти співробітників СБУ, які підробляли посвідчення участників АТО

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Співробітників СБУ звинувачують у підробленні офіційних документів для незаконного отримання статусу учасників бойових дій

Суд задовольнив скаргу щодо безпідставного закриття справи офіцерів СБУ

Жовтневий районний суд Запоріжжя прийняв ухвалу, що передбачає поновлення кримінального провадження стосовно офіцерів Служби безпеки України в Запорізькій області. Співробітників СБУ звинувачують у підробленні офіційних документів для незаконного отримання статусу учасників бойових дій.

Кримінальне провадження було відкрито ще навесні 2015 року після звернення до Генпрокуратури України із повідомленням про злочин, вчинений офіцерами Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Згідно із текстом ухвали, офіцери під час перебування у службових відрядженнях в період жовтня-листопада 2014 року в зоні проведення АТО фактично не перебували, але вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та вчиняли інше підроблення офіційних документів для незаконного отримання статусу учасника бойових дій.

Проте наприкінці осені 2015 року кримінальне провадження було закрито слідчим військової прокуратури у зв'язку із відсутністю у складі справи кримінального правопорушення.

Нарешті, тільки восени 2016 року скарга про незаконне закриття справи була поновлена. Суд ухвалив, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно – без проведення всебічного і повного дослідження всіх обставин справи. Слідчий не перевірив докази та не допитав усіх свідків справи.

Нагадаємо, у серпні запорізькі офіцери СБУ за побиття людини отримали два роки умовно і залишилися на службі. За перевищення службових повноважень Пологівський районний суд Запорізької області засудив оперуповноважених СБУ Романа Ніценка і Вадима Моханька до 4 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади в СБУ. Суд звільнив офіцерів від відбуття покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

В серпні 2015 року офіцери СБУ, перебуваючи в нетверезому стані і перевищивши надану їм владу і службові повноваження, близько третьої години ночі доставили чоловіка на територію міжрайонного відділу СБУ, де спочатку били його, а потім закрили в підвалі, прикувавши наручниками до металевої труби, і продовжили побиття.

Таким чином, вони намагалися змусити чоловіка «співпрацювати з правоохоронними органами» для поліпшення показників розкритих злочинів.