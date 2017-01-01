На Житомирщині у каналізації знайшли труп

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Тіло чоловіка виявили у каналізаційному колодязі

Тіло чоловіка виявили у каналізаційному колодязі у Коростені, повідомляє прес-служба ДСНС області.

Повідомлення про виявлення мертвого чоловіка надійшло вчора о 19:26, була необхідна допомога рятувальників з вилучення тіла.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що на дні колодязя лежить чоловік.

Рятувальники спустились до каналізаційного люку та виявили чоловіка, який лежав на дні колодязя без ознак життя. Рятувальники підняли тіло потерпілого на поверхню та передали медикам, які констатували смерть. Обставини пригоди наразі з’ясовують фахівці.

Як повідомлялось, Рівненський міський суд засудив 41-річного жителя Луганської області до трьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації.