

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету

Вартість іспиту становила від 300 до 500 гривень з одного студента в залежності від оцінки

Днями на «гарячу лінію» Управління захисту економіки у Запорізькій області Нацполіції надійшов дзвінок. Студенти університету поскаржились на викладача кафедри. За їх словами, він вимагав від них хабарі за складання іспитів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час слідства правоохоронці встановили, що на початку травня доцент кафедри повідомив студентам, що допоможе їм позитивно скласти іспит з профільної дисципліни. Проте, вони особисто повинні передати йому гроші. При цьому зазначив, що гарантує їх складання лише при одержанні ним неправомірної вигоди. Вартість іспиту становила від 300 до 500 гривень з одного студента в залежності від оцінки.

Сьогодні, 12 квітня, слідчі Запорізької місцевої прокуратури №1 та оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Запорізькій області Національної поліції затримали доцента кафедри під час одержання ним хабара. Правоохоронці вилучили 1,5 тисячі гривень.

Крім того, цього ж дня слідчі прокуратури та оперативники УЗЕ задокументували ще факти одержання викладачем неправомірної вигоди.

За даним фактом Запорізька місцева прокуратура №1 розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Кримінального кодексу України. Наразі проводяться процесуальні дії.