У Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету
- Вчора, 23:46
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Вартість іспиту становила від 300 до 500 гривень з одного студента в залежності від оцінки
Днями на «гарячу лінію» Управління захисту економіки у Запорізькій області Нацполіції надійшов дзвінок. Студенти університету поскаржились на викладача кафедри. За їх словами, він вимагав від них хабарі за складання іспитів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Під час слідства правоохоронці встановили, що на початку травня доцент кафедри повідомив студентам, що допоможе їм позитивно скласти іспит з профільної дисципліни. Проте, вони особисто повинні передати йому гроші. При цьому зазначив, що гарантує їх складання лише при одержанні ним неправомірної вигоди. Вартість іспиту становила від 300 до 500 гривень з одного студента в залежності від оцінки.
Сьогодні, 12 квітня, слідчі Запорізької місцевої прокуратури №1 та оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Запорізькій області Національної поліції затримали доцента кафедри під час одержання ним хабара. Правоохоронці вилучили 1,5 тисячі гривень.
Крім того, цього ж дня слідчі прокуратури та оперативники УЗЕ задокументували ще факти одержання викладачем неправомірної вигоди.
За даним фактом Запорізька місцева прокуратура №1 розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Кримінального кодексу України. Наразі проводяться процесуальні дії.