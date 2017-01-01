У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який брав участь у розгоні місцевого Майдану

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Фото: Вся власть Розгін Майдану у Запоріжжі

У прокатуратурі тривають провадження ще проти двох поліцейських, які брали участь у розгоні протестів

Прокуратура Запорізької області завершила та скерувала до суду кримінальне провадження за ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) стосовно діючого працівника поліції, повідомляє прес-служба відомства.

Поліцейський підозрюється у завідомо незаконному затриманні учасника мирної акції протесту, що мала місце 26 січня 2014 року у Запоріжжі біля будівлі Запорізької обласної ради.

Окрім цього, у провадженні слідчих прокуратури області перебуває ще два кримінальних провадження за підозрою двох працівників поліції у завідомо незаконному затриманні учасників мирних акцій протесту, досудове розслідування у яких планується завершити у найкоротші терміни.

Нагадаємо, у кінці березня Верховний спеціалізований суд України мав розглянути вирок, винесений екс-голові Запорізької облради Віктору Межейку, якого засудили до п'яти років з відстрочкою на три роки за розгін запорізького Майдану.

Межейко Віктор Іванович, що в 2014 році брав участь у розгоні Майдану у Запоріжжі, наразі відбуває відстрочку перед тюремним ув’язненням на п’ять років, до якого його засудив Кіровський районний суд міста Кіровограда за організацію силового розгону Євромайдану у Запоріжжі.

Також зазначимо, що Віктор Межейко – один з трьох фігурантів справи розгону Майдану, але він єдиний, який опинився на лаві підсудних. Інший підозрюваний – екс-начальник обласного управління внутрішніх справ Володимир Серба – втік із країни і був оголошений у міжнародний розшук. Третій фігурант – екс-губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко.