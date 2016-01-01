У Запоріжжі відзавтра школярі сидітимуть вдома на карантині
- 19 Грудня, 20:05
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Розсилка
Дитячі садки у Заопоріжжі будуть продовжувати працювати
У Запоріжжі всі загальноосвітні школи та позашкільні навчальні заклади з 20 грудня будуть закриті на карантин. Про це повідомили у прес-службі Запорізької міськради.
Навчання буде призупинено згідно з відповідним розпорядженням міського голови Володимира Буряка.
«У зв’язку з різким зростанням захворюваності на грип і ГРВІ у м.Запоріжжя прийнято рішення про закриття на карантин усіх шкіл та позашкільних установ міста», — йдеться у повідомленні міськради.
Дитячі садки будуть продовжувати працювати. В дошкільних установах вводиться посилений протиепідемічний режим.
Як повідомлялося, сьогодні у школах Рівного ввели карантин.
Раніше повідомлялось, що в Маріуполі всі школи закривають на карантинчерез епідемію грипу.
Нагадаємо, в київському метро проводиться дезінфекція рухомого складу, касових залів, ескалаторів та платформ станцій.
Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 11 областях країни і в Києві.
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