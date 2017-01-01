У Запоріжжі знайшли мертвим оператора обласного телебачення
- Сьогодні, 12:26
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Чоловіка знайшли повішеним
У Запоріжжі сьогодні, 28 березня, знайшли мертвим оператора ТРК «Запоріжжя» Михайла Биченка. Про це пишуть місцеві видання.
Повідомляється, що тіло 28-річного чоловіка виявили вранці в парку Перемоги. Михайла знайшли повішеним.
Зазначимо, що Михайло Биченко також у 2015-2016 роках ніс службу у військовому підрозділі, який дислокувався в секторі Краматорська.
Нагадаємо, в Польщі 25 лютого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула українська журналістка Поліна Дорожкіна.