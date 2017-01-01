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    У Запоріжжі знайшли мертвим оператора обласного телебачення

    • Сьогодні, 12:26
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    Чоловіка знайшли повішеним

    У Запоріжжі сьогодні, 28 березня, знайшли мертвим оператора ТРК «Запоріжжя» Михайла Биченка. Про це пишуть місцеві видання.

    Повідомляється, що тіло 28-річного чоловіка виявили вранці в парку Перемоги. Михайла знайшли повішеним.

    Зазначимо, що Михайло Биченко також у 2015-2016 роках ніс службу у військовому підрозділі, який дислокувався в секторі Краматорська.

    Нагадаємо, в Польщі 25 лютого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула українська журналістка Поліна Дорожкіна.

    Запоріжжя телебачення
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