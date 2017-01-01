  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Польщі в ДТП загинула українська журналістка

    • Сьогодні, 20:37
    • Розсилка
    Поліна Дорожкіна
    Поліна Дорожкіна

    В машину, де їхала Поліна Дорожкіна, влетіла фура

    В Польщі 25 лютого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула українська журналістка. Про смерть Поліни Дорожкіної з газети «Сегодня» у Facebook повідомила головний редактор видання Ольга Гук.

    Читайте також

    Журналістка уточнила,що в машину, в якій їхала Дорожкіна, влетіла фура із зустрічної смуги

    «Поліночки більше немає. Вчора у Польщі в ДТП разом з Микитою і їх їхнім другом загинули через фуру, що вилетіла на зустрічну смугу», - написала Гук.

    Видання «Сегодня» повідомляє, що аварія, за участю фури і двох автомобілів, сталась біля польського селища Дибки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Польщі в ДТП загинула українська журналістка
    У Польщі в ДТП загинула українська журналістка
    У Польщі в ДТП загинула українська журналістка
    У Польщі в ДТП загинула українська журналістка

    У фури, яка їхала в напрямку Варшави, лопнула шина, внаслідок чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобілі.

    Журналістка їхала в Peugeot з білоруськими номерами, де всього перебували чотири людини. Троє з них (Поліна, ще один пасажир і водій) загинули на місці, четвертий пасажир отримав травми і у важкому стані був доставлений в лікарню.

    Як повідомляв «Главком», у суботу, 25 лютого, в результаті вибуху придорожньої бомби під час бойових дій між урядовими військами і бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Мосулі також  загинула журналістка курдського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді.

    Читайте також
    ДТП ЗМІ Польща Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ