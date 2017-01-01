У Польщі в ДТП загинула українська журналістка

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Поліна Дорожкіна

В машину, де їхала Поліна Дорожкіна, влетіла фура

В Польщі 25 лютого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула українська журналістка. Про смерть Поліни Дорожкіної з газети «Сегодня» у Facebook повідомила головний редактор видання Ольга Гук.

Журналістка уточнила,що в машину, в якій їхала Дорожкіна, влетіла фура із зустрічної смуги

«Поліночки більше немає. Вчора у Польщі в ДТП разом з Микитою і їх їхнім другом загинули через фуру, що вилетіла на зустрічну смугу», - написала Гук.

Видання «Сегодня» повідомляє, що аварія, за участю фури і двох автомобілів, сталась біля польського селища Дибки.

У фури, яка їхала в напрямку Варшави, лопнула шина, внаслідок чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобілі.

Журналістка їхала в Peugeot з білоруськими номерами, де всього перебували чотири людини. Троє з них (Поліна, ще один пасажир і водій) загинули на місці, четвертий пасажир отримав травми і у важкому стані був доставлений в лікарню.

Як повідомляв «Главком», у суботу, 25 лютого, в результаті вибуху придорожньої бомби під час бойових дій між урядовими військами і бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Мосулі також загинула журналістка курдського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді.