У Запоріжжі звільнили ще одного поліцейського, який взяв участь у скандальному турнірі на честь беркутівця

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Окрім заступника начальника управління Нацполіції Запоріжжя, звільнили ще одного поліцейського

З Управління Національної поліції Запорізької області, крім заступника начальника главку Андрія Долинного, звільнено ще одного співробітника. Про це сьогодні повідомив начальник обласного управління поліції Олег Золотоноша, передає місцеве видання.

За його словами, звільнено одного співробітника спецпідрозділу особливого реагування, який брав участь у змаганнях.

«Їх звільнено з органів Національної поліції. Більше вони у нас не працюють. Звільнено за ст. 77 закону України «Про Національну поліцію». Зараз виконує обов'язки мого заступника один з керівників управління даної служби – пан Ткаченко. Якщо він відповідатиме посаді, я дам наказ про його призначення. Поки що на даному етапі я шукаю кандидатуру», – розповів Олег Золотоноша.

Нагадаємо, в Запоріжжі днями відбувся трунір з боксу пам'яті загиблого під час протистояння на Майдані в Києві в 2014 році беркутівця Сергія Цвигуна. У заході взяв участь заступник голови управління Нацполіції Андрій Долинний. За даними місцевих ЗМІ, під час турніру активно вихваляли «Беркут».