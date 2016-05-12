У Запорізькій області автівка виїхала у кювет і «пролетіла» 30 метрів

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У ДТП потрапив іноземець та його перекладачка

Орендований автобус «Хюндай» із 49-річним громадянином Франції та його 25-річною перекладачкою потрапив у ДТП на трасі Запоріжжя – Дніпро вчора, 14 лютого, ввечері. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Через перевищення швидкості автомобіль злетів на 30 метрів від дороги у лісосмугу та не міг самостійно продовжити рух через руйнування підвіски. Бійці ДСНС за допомогою тросу на спецтехніці вивільнили автомобіль, відбуксували на тверде покриття автодороги, після чого евакуатором автівку відбуксирували до СТО Запоріжжя.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі вантажівка збила восьмирічну дитину. Попередньо медики діагностували у дитини політравму, закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці, тупу травму живота, травматичний шок.