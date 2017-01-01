У Житомирі відкрили дошку загиблому президенту Польщі Лєху Качинському

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Фото: Геннадій Зубко / Facebook Дошка Качинському

Качинський був другом України, зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин

У центрі Житомира на фасаді будівлі місцевої прокуратури відкрито меморіальну дошку польському президентові Лєху Качинському, що загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року.

«У Житомирі проживає одна із найбільших польських громад в Україні. На сьогодні в нашого міста склалися доволі тісні відносини із польськими містами-побратимами – Плоцьком і Битомом. Лєх Качинський – це постать світового рівня. Він доклав чимало зусиль, аби відстояти Україну під час російської агресії, він був другом України. Відкривши пам’ятну дошку та перейменувавши одну з центральних вулиць на його честь, ми висловлюємо заразом і вдячність Польщі за підтримку», – зазначив міський голова Сергій Сухомлин.

У свою чергу присутній на заході віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко зауважив, що Житомир став другим містом (після Одеси), де встановлено пам'ятну дошку Качинському.

Віце-спікер Сейму Республіки Польща Рішард Терлецький зазначив, що Качинський був одним із небагатьох сучасних європейських лідерів, які відкрито виступали проти теорії перебування України в тіні російського впливу.

«Україна дійсно могла розраховувати на Лєха Качинського, як можна розраховувати на вірного друга. Це була насправді щира і глибока дружба, дружба, яка виростала як з минулого, так і з сьогодення. Її формували спільні традиції, історичний досвід та бачення ролі, яку наші держави разом з іншими країнами можуть відігравати не тільки у центральній та східній Європі, а й на всьому континенті. Він (Качинський. - Ред.) прагнув ліквідувати наслідки ялтинського порядку і розширити сферу свободи», – сказав Терлецький.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік від військового аеродрому під Смоленськом розбився літак із президентом Польщі Лєхом Качинським та високопосадовцями польської влади. Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту Ту-154М.

У квітні 2017 року підкомісія при Міноборони Польщі вивчила перемовини пілотів з командно-диспетчерським пунктом і дійшла висновуку, що президентський літак Ту-154М розпався в повітрі.

Джерело: Укрінформ