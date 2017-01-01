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news-front.info Контрольно-пропускний пункт «Станиця Луганська»

Майже 27 тисяч осіб перетнули контрольно-пропускні пункти

На контрольно-пропускних пунктах у зоні АТО збільшився пасажиро-транспортний потік порівняно з попередньою добою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Упродовж минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнуло 26,8 тис. осіб і 3,8 тис. транспортних засобів:

«Майорське» – 5950 осіб та 655 транспортних засобів;

«Мар'їнка» – 7415 осіб і 1505 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 3580 осіб та 810 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3750 осіб та 845 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 6045 осіб.

Як повідомляв «Главком», раніше у коментарі помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що торік на великодні свята українсько-російський кордон перетнуло близько 10 тисяч осіб з обох боків.