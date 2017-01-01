У зоні відчуження Чорнобильської АЕС знайдено «львівське сміття»

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Фото: ГУ Національної поліції Київської обл. Про звалище сміття повідомив голова місцевого самоврядування

Поліція розшукує зловмисників

На території відчуження Чорнобильської АЕС знайдено побутове сміття зі Львова. Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає «Главком».

Знахідку виявили поряд із пунктами «Бобер» та «Королівка». Працівники поліції намагаються встановити особи причетних до організації незаконного вивезення сміття.

Повідомляється, що в Іванківське відділення поліції про звалище сміття повідомив голова місцевого самоврядування.

«На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції. При проведенні огляду місця події встановлено, що на території зони ЧАЕС лежить дев'ять куп сміття. З кожної купи поліцейські вилучили документи або їх фрагменти, які підтверджують походження твердих відходів зі Львова», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли рішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів. Домовленості щодо прийому сміття зі Львова на полігонах області закріплено у меморандумі.