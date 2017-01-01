Кабмін і влада Львівщини знайшли рішення проблеми львівського сміття

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Львівське сміття

Сміття зі Львова поки що буде вивозитися та утилізуватися на полігонах інших міст Львівської області

Кабінет міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли рішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зокрема, сміття з міста буде вивозитися й утилізуватися на полігонах інших міст Львівської області на той час, поки Львівська міська рада прийме остаточне системне рішення щодо способу подальшої утилізації ТПВ, які утворюються у місті.

Домовленості щодо прийому сміття зі Львова на полігонах області закріплено у меморандумі про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони або звалища захоронення твердих побутових відходів.

Документ підписано сьогодні, 21 квітня, у присутності віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона головою Львівської ОДА, головою Львівської обласної ради та головами міських рад Львівщини.

Підписаний меморандум, зокрема, передбачає таке:

«Львівська обласна адміністрація зобов’язується створити громадську раду з контролю за вивезенням відходів з міста Львова; на конкурсній основі визначити інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації (перероблення) твердих побутових відходів у Львівській області та забезпечити будівництво комплексів утилізації, координувати роботи з вивезення та захоронення відходів зі Львова. Львівська обласна рада зобов’язується виділити кошти у 2017 та 2018 роках з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на покращення матеріально-технічної бази та рекультивацію полігонів/звалищ, які прийматимуть відходи. Львівська міська рада, серед іншого, має виділити кошти з місцевого бюджету у 2017 році в сумі 70 млн грн та у 2018 році в сумі 70 млн грн на покращення матеріально-технічної бази та рекультивацію полігонів/звалищ, які прийматимуть відходи на захоронення, а також укласти угоди з органами місцевого самоврядування та підприємствами, які обслуговують звалища/полігони ТПВ, терміном на 24 місяці з метою забезпечення належного захоронення твердих побутових відходів, які утворюються у Львові».