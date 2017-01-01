UA:Перший пояснив, чому з прямого ефіру Євробачення був вирізаний виступ Onuka

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ONUKA виступила у фіналі пісенного конкурсу Євробачення як запрошений гість. Однак українські телеглядачі так і не змогли побачити її виступ

Телеканал нагадав, що має зобов’язання перед рекламодавцями

Телеканал UA:Перший змушений був перервати прямий ефір виступу Onuka з оркестром НАОНІ у фіналі Євробачення-2017 у зв'язку з необхідністю виходу реклами.

Таке пояснення розміщено на офіційній сторінці телеканалу у Facebook.

«У зв'язку з великою кількістю негативних коментарів щодо телетрансляції фіналу Євробачення-2017 в ефірі UA:Перший повідомляємо: сітка телевізійного мовлення передбачає рекламу, яку, на жаль, не можна скасувати, адже телеканал UA:Перший має зобов'язання перед рекламодавцями», - зазначили там.

«Практика прямих ефірів передбачає наявність інтервал-актів: виступів виконавців між основними номерами шоу для публіки у залі. Таку версію шоу можуть побачити глядачі у залі, які придбали квитки, а також глядачі офіційного YouTube-каналу Eurovision Song Contest, який наживо транслює шоу без виходу на рекламу. Інші офіційні мовники роблять рекламні перерви у трансляціях. Такі правила діють для всіх партнерів Євробачення», - було сказано на сторінці каналу у соцмережі.

На телеканалі зазначили, що надали можливість переглянути наживо фінал Євробачення-2017 без перерв у високій якості на сайті, про що було анонсовано на офіційних сторінках у соцмережах та на сайті http://1tv.com.ua.

«Для організаторів важливо було познайомити іноземну аудиторію з сучасною українською музикою та народними інструментами. Наразі запис трансляції фіналу Євробачення-2017 набрав майже 5 мільйонів переглядів з усього світу, де почули виступи наших зірок», - зазначили в UA:Перший.

Зазначимо, українська співачка Onuka виступила у фіналі пісенного конкурсу Євробачення як запрошений гість. Однак українські телеглядачі так і не змогли побачити її виступ, який перекрила реклама.