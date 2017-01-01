Убитий в Києві Вороненков мав величезну кількість зобов'язань, - політолог
- Сьогодні, 20:30
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Денис Вороненков
Екс-депутат Держдуми був дуже складною особистістю, - експерт
Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що історія із вбивством у Києві екс-депутат Держдуми Дениса Вороненкова є досить складною, пише «Гордон».
«Вороненков був дуже складною особистістю з величезною кількістю нереалізованих зобов'язань перед тими чи іншими російськими політичними і економічними суб'єктами. Тому я б відгукнувся про дану ситуацію обтічно», - сказав він.
Крім того, експерт відмовитися давати детальніший коментар щодо цієї ситуації, оскільки «ні в якому разі не хотів би травмувати його вдову Марію Максакову, до якої я ставлюся з великою ніжністю».
Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.