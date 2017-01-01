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    Угорщина планує закрити табори для мігрантів всередині країни

    • Сьогодні, 00:43
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    Уряд Угорщини планує створити табори у 2-3 місцях на південному кордоні

    Угорщина планує поступово закрити всі табори для мігрантів, що розташовані усередині країни, через підготовку до створення таборів на кордоні.

    Про це повідомив глава кабінету прем’єра країни Янош Лазар, передає Reuters.

    Він, зокрема, підтвердив, що уряд планує створити табори у 2-3 місцях на південному кордоні.

    У цьому регіоні мігранти зможуть очікувати результатів розгляду їхнього клопотання про надання притулку.

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