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Річард Белф

Член Палати лордів британського парламенту від Консервативної партії Річард Белф заявив в інтерв'ю газеті «Известия», що Росія виконала бажання жителів Криму, повернувши півострів собі

Посольство України у Великій Британії зв'язалося з офісом британського лорда Річарда Белфа для того, щоб він або підтвердив, або спростував свою заяву про статус окупованого Криму, розповсюджену російськими ЗМІ.

Про це йдеться в заяві Посольства України у Британії.

Повідомляється, що посольство взяло до відома заяву британського лорда Белфа, який стверджує, що Крим є «історичною частиною Росії», і що Москва «виконала волю кримчан, повернувши собі півострів».

«Посольство зв'язалося з офісом лорда Белфа, щоб дана заява була або підтверджена, або спростована як неправдива», - йдеться в заяві.

У посольстві також нагадали, що весь цивілізований світ, в тому числі всі провідні міжнародні організації, вже визнали той факт, що «Росія жорстоко і боягузливо анексувала Крим», де в даний час здійснює систематичні порушення прав людини.

Окрім того, посольство виразило вдячність уряду Сполученого Королівства за політичні та дипломатичні зусилля, спрямовані на протидію російській агресії.

Посольство України у Британії також нагадало про численні заяви прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей та міністра закордонних справ Бориса Джонсона про те, що Крим - це Україна і Росія повинна повернути його, а також про те, що санкції проти Росії повинні залишатися.

«Дипломатична служба України буде продовжувати всі свої зусилля, щоб дати відсіч неприємній кремлівській пропаганді, яка активно поширюється в західних суспільствах», - йдеться в заяві.

В письмовому коментарі українським журналістам після публікації даного інтерв’ю лорд підтвердив, що дійсно вважає Крим російським, а повідомлення російських ЗМІ не є фейком.